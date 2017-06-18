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Полиция отпустила шестерых задержанных во время «Марша равенства», сообщает 112 Украина.

«Отпустили шестого задержанного. Группа поддержки тоже ушла. Задержанный – член «Правого сектора», - отмечает телеканал.

Отмечается, что противника марша задержали за то, что кидал в полицейских неизвестные предметы.

Никто из задержанных протоколы не подписывал. Суд изберет им меру пресечения через несколько дней.

Напомним, в Киеве состоялся «Марш равенства». Поданным полиции, в нем приняли участие около 2,5 тысячи участников. Задержаны шесть противников марша.
ForUm

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