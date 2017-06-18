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«Марш равенства» в Киеве завершился. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

«Задержанных за правонарушения во время проведения этого мероприятия нет», - говорится в сообщении.

Однако, по данным полиции, шесть человек, которые пытались прорвать кордон полиции, доставляют в полицейский участок, чтобы выяснить их данные и дать правовую квалификацию их действиям.

По словам начальника управления патрульной полиции Киева Юрия Зозули, задержаны семеро противников «Марша равенства».

Как сообщает 112 Украина, противники «Марша равенства» пытались прорвать кольцо полиции и попасть к участникам марша. Они взорвали петарду, никто не пострадал.

Напомним, в Киеве состоялся «Марш равенства». Поданным полиции, в нем приняли участие около 2,5 тысячи участников. 
ForUm

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