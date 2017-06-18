В ходе «Марша равенства» в Киеве во время прохождения кордона полиции у молодых людей изъяли балаклавы, газовые баллончики, яйца и зеленку. Об этом в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

«У нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики», - отметила она и добавила, что возле станции метро «Университет» у молодых людей обнаружили куриные яйца и зеленку.

Также, по словам Блищик, с группой лиц, которые сожгли флаг ЛГБТ в парке Шевченко, правоохранители провели профилактическую беседу.

По ее информации, службу в центре столицы несут более 5000 правоохранителей. В месте проведения мероприятия установлены фильтрационные пункты, дежурят кинологи и конная полиция.

Позже Блищик рассказала, что колонна участников «Марша равенства» отправилась в направлении улицы Крещатик. По предварительным подсчетам, в мероприятии участвуют около 2500 человек.

«Участники «Марша равенства» изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками мероприятия. Полиция следит за правопорядком в местах проведения всех акций и проводит превентивные меры для обеспечения безопасности всех участников», - отметила представитель полиции.

Напомним, активисты нескольких националистических организаций еще ночью заблокировали центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения «Марша равенства».