В воскресенье, 18 июня, в Одессе горело здание, принадлежащее Министерству обороны Украины.

«В 1:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога произошло возгорание в нежилом здании», - сообщает ГУ ГосЧС в Одесской области.

Было установлено, что горит крыша, чердачные помещения и 3-й этаж здания. Ориентировочная площадь пожара составила 300 кв. Во время ликвидации пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в здании.

Пожар в 2:44 был локализован и в 3:38 полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем повреждена крыша здания на общей площади 300 кв. Причина пожара - устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, вышеназванное 3-этажное здание, находящееся по Фонтанской дороге,14, принадлежит Минобороны и сейчас находится на реконструкции.