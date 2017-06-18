также в разделеПроисшествия
В центре Львова внедорожник въехал в толпу: погибла женщина 121
Во Львове в отделения двух банков бросили «коктейли Молотова» 82
Боевики обстреляли Луганскую ТЭС 44
На Луганщине снайпер боевиков убил бойца АТО 61
Боевики обстреляли Марьинку из установки «Град-П» 25
В Ривном во двор частного дома бросили взрывчатку 54
НВФ обстреляли Сухую Балку: погиб местный житель 75
В Коцюбинском избили председателя ТИК 44
В Украине продолжает расти количество жертв ботулизма 54
За сутки в зоне АТО погиб 1 военный, еще 7 – ранены 33
Боевики снова обстреляли Авдеевку, ранена женщина 49
В Горишних Плавнях от ботулизма умер мужчина 48
С начала АТО погибли 38 военных медиков 26
Авария на донецкой шахте: четверо горняков получили ожоги 67
За день в АТО один военный погиб, четверо ранены 30
В Днипре столкнулись трамвай и поезд, есть жертвы 73
Боевики обстреляли два села под Волновахой 82
В Луцке маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие 38

В воскресенье, 18 июня, в Одессе горело здание, принадлежащее Министерству обороны Украины.

«В 1:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога произошло возгорание в нежилом здании», - сообщает ГУ ГосЧС в Одесской области.

Было установлено, что горит крыша, чердачные помещения и 3-й этаж здания. Ориентировочная площадь пожара составила 300 кв. Во время ликвидации пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в здании.

Пожар в 2:44 был локализован и в 3:38 полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем повреждена крыша здания на общей площади 300 кв. Причина пожара - устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, вышеназванное 3-этажное здание, находящееся по Фонтанской дороге,14, принадлежит Минобороны и сейчас находится на реконструкции.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

64
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года