По состоянию на 18 июня безвизовым режимом со странами Евросоюза воспользовались 18 тысяч украинцев. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, с начала введения безвиза границу со странами ЕС пересекли 441 тыс. граждан Украины.

«Из них - 90 тыс. наших соотечественников во время путешествия использовали биометрические паспорта, 18 тыс. украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», - говорится в сообщении.

Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий 5728 граждан, а это 32%, воспользовались авиационным транспортом. Другие ехали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей (7500 граждан Украины) и Венгрией (2270 граждан Украины).

С начала внедрения безвиза в пересечении границы отказано 22 гражданам Украины.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.