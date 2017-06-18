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В центре Львова утром 18 июня Land Cruiser въехал в толпу людей, машина также снесла несколько столбцов и перевернулась. Об этом сообщает 24 канал.  

Авария произошла возле костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилось богослужение.

Известно об одной погибшей женщине. Еще одну пострадавшую забрала «скорая».

Причина аварии пока неизвестна. По словам водителя, что-то случилось с авто и он не справился с управлением.
ForUm

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