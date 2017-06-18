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В Киеве с 1 июля почти вдвое увеличатся тарифы на содержание домов и придомовых территорий. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает 112 Украина.

«В Киеве планируется корректировка тарифов с 1 июля. Это означает, что с новыми тарифами граждане получат квитанции в августе месяце. Тариф, который с 2010- 2011 годов был неизменным на уровне 3-х гривен в среднем за квадратный метр, сейчас изменен на 5,80 за квадратный метр. То есть фактически мы говорим про повышение в 1,5-2 раза», - сказал он.

Повышение цен Пантелеев объяснил подорожанием электроэнергии, горюче-смазочных материалов и услуги по вывозу твердых бытовых отходов, ростом минимальной зарплаты.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Киева повысили с 3 до 6,43 грн тариф на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

 

 
ForUm

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