По меньшей мере 58 человек числятся пропавшими без вести после пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, сообщила полиция британской столицы.

В полиции заявляют, что шансов найти их живыми фактически нет, сообщает ВВС.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара достигло 30. В полиции тогда отмечали, что окончательное число жертв может оказаться еще выше. Среди тех, кого не удалось найти, числятся целые семьи.

По словам представителя полиции Стюарта Канди, число жертв пожара может еще вырасти, а поисковая операция будет продолжаться несколько недель.

Напомним, пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на среду, 14 июня. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.