На американском эсминце «Фицджеральд», поврежденном в результате столкновения с контейнеровозом у берегов Японии, обнаружены тела всех семерых членов экипажа, которые были объявлены пропавшими без вести. Их тела нашли не в море, а в затопленных каютах, сообщает ВВС.

Об обнаружении тел пропавших моряков говорится в заявлении, опубликованном на сайте командующего 7-м флотом ВМС США.

Их нашла спасательная команда, которая смогла войти в помещения корабля в том месте, куда пришелся удар корпуса контейнеровоза.

«Пропавшие моряки находились в каютах, затопленных водой. Сейчас их перевозят в военно-морской госпиталь в Йокосуке, где будет производиться опознание», - говорится в заявлении.

Имена погибших будут объявлены после опознания.

Японские СМИ уточняют, что найдены тела всех семерых членов экипажа эсминца, о пропаже которых после столкновения с торговым судном заявило командование ВМС США.

Напомним, 17 июня американский эсминц «Фицджеральд» столкнулся с филиппинским контейнеровозом у берегов Японии, в результате чего пропали семеро военнослужащих ВМС США.