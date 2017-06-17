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В результате столкновения американского эсминца «Фицджеральд» с филиппинским контейнеровозом у берегов Японии пропали семеро военнослужащих ВМС США. Трое американских военных, включая капитана, получили ранения, говорится в заявлении военно-морских сил, сообщает ВВС.

Столкновение произошло в 2:30 ночи по местному времени в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука.

Известно по крайней мере о трех пострадавших, один из которых капитан корабля. Их эвакуировали вертолетом и доставили в госпиталь в Йокосуку.

Командир корабля Брюс Бенсон находится в стабильном состоянии, сообщили американские военные.

Японская береговая охрана заявила, что в результате инцидента пропали семь членов экипажа эсминца. ВМС США подтвердили эту информацию. Об их судьбе пока ничего неизвестно.

Японские СМИ позже сообщили, что семеро членов экипажа корабля ВМС США пропали. Официальные представители флота не подтверждают эту информацию.

Эсминец базируется на военно-морской базе США в порту Йокосука. На его вооружении находятся крылатые ракеты «Томагавк».
ForUm

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