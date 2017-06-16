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Председатель совета директоров Национального демократического института США (НДИ), бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт заявила о важности предоставления Украине оборонительного оружия.

Об этом она сказала на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Мадлен Олбрайт подчеркнула важность предоставления Украине оборонительного оружия с целью обеспечения законного права суверенного государства на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», - говорится в сообщении. 
ForUm

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