Мосгорсуд рассмотрел жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение Симоновского районного суда, арестовавшего его на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митингов, и сократил срок административного ареста на пять суток, сообщает ВВС.

Судья приняла во внимание доводы защиты о том, что политик нуждается в лечении из-за ожога глаза и что на его содержании находятся двое несовершеннолетних детей.

Оснований для отмены ареста судья не увидела. Ходатайство о прекращении дела было отклонено.

«Я даже в дежурной части сказал: «Сейчас мне скинут пять суток», - прокомментировал решение суда сам Навальный.

Напомним, Навальный был задержан в подъезде своего дома 12 июня - в день, когда в Москве и других городах России проходили протестные акции.