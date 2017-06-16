Результаты деятельности ПАО «Укрзализныця» за 5 месяцев 2017 года для отрасли являются оптимистичными: компания получила 100 млн грн чистой прибыли, а финансовый результат по отношению к предыдущему году улучшился на 1 млрд грн. Об этом заявил председатель правления компании Войцех Балчун, сообщает пресс-служба ПАО.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, несмотря на блокаду, которая влияет на транзит, практически все наши показатели деятельности улучшаются, в соответствии с показателями за аналогичный период прошлого года», - отметил глава «Укрзализныци».

Он также сообщил, что доходы «Укрзализныци» за 5 месяцев выросли более чем на 8%, а динамика роста расходов составила 4,5%, что и обусловило улучшение финансового результата. При этом железнодорожники реализуют все запланированные задачи, ремонтируют вагоны и локомотивы.

Кроме того, по словам Балчуна, за 5 месяцев «Укрзализныця» освоила капитальные инвестиции на сумму 2,5 млрд грн, также удалось уменьшить кредитный портфель общества на 3,2 грн.

«Большое внимание мы обращаем на реструктуризацию нашего кредитного портфеля, ведь мы знаем, какая у нас есть историческая нагрузка, связанная с валютными кредитами, и они значительно повлияли и на финансовый результат, и на финансовое состояние, и возможность инвестировать», - отметил Балчун.

Он также напомнил, что аудиторская компания Ernst & Young, которая проводила финансовый аудит деятельности «Укрзализныци», положительно оценила результаты работы общества за 2016 и перспективы деятельности на 2017 год.