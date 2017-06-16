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На улице должна быть одна сила – Национальная полиция. Об этом сегодня, 16 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания в МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

«У нас нет никаких теплых связей и индульгенций с объединениями, совершающими беспорядки на улицах. Политический диалог есть со всеми, но переходить границы мы не позволим никому. Эта позиция абсолютно четкая и понятная», - отметил министр внутренних дел.

Глава МВД также напомнил, что присвоение названия «полиция» любыми группировками - недопустимо.

«По всей стране есть общественные организации и охранные фирмы, которые называют себя «полиция». Некоторые областные советы уже начали отзывать эти названия. Это касается всех охранных организаций, которые пытаются противопоставить себя полицейским, пытаясь получить власть. Руководители полиции на местах должны изучить их работу и доложить главе Нацполиции. На ваш рапорт МВД будет решать, какие охранные фирмы лишить лицензии», - добавил он.

Напомним, общественные организации и предприятия, в названии которых есть слово «полиция», должны будут перерегистрироваться в Министерстве юстиции и убрать это слово.
ForUm

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