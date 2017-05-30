Общественные организации и предприятия, в названии которых есть слово «полиция», должны будут перерегистрироваться в Министерстве юстиции и убрать это слово.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

«Вниманию городских голов и общественных активистов. Разъяснение относительно многочисленных ГОшек и КПшек, которые незаконно используют слово «полиция» и которых расплодилось по всей стране – пруд пруди. После тщательного юридического анализа и письма министра Авакова к министру Петренко достигнута принципиальная договоренность между МВД и Минюстом о том, что последнее будет принимать все законные меры для приведения в соответствие с законом названий этих юрлиц. Проще говоря, все должны будут перерегистрироваться и убрать прочь слово «полиция» из своих названий», - написал он в Facebook.

В соответствии с частями 4 и 5 статьи 16 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» наименование юридического лица не может быть тождественным наименованию другого юридического лица (кроме органов местного самоуправления). В наименовании юридических лиц запрещается использовать полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления или производные от этих наименований. В данном случае центральный орган исполнительной власти – Национальная полиция Украина. Закон о ней позволяет ей использовать и сокращенную форму - слово «полиция».

Согласно пункту 8 части 1 статьи 28 закона несоответствие наименования юридического лица требованиям закона является основанием для отказа в государственной регистрации.

«То есть все муниципальные формирования по охране общественного порядка могут называться «вартами» или чем-то похожим, на что уже местному самоуправлению фантазии хватит, но «полиция» может быть в стране только одна – а именно «Национальная полиция Украины». Ну и лишний раз напоминаю, что такие формирования не могут никоим образом осуществлять правоохранительную деятельность, применение ими мер принуждения является незаконным и состав преступления по статьям «Присвоение властных полномочий», «Самоуправство» и другие», - подчеркнул представитель МВД.