После начала действия в Украине правительственной программы «Доступные лекарства» количество пациентов, которые обращаются к врачу, выросло втрое. Об этом заместитель министра здравоохранения Роман Илик сказал на брифинге.

«Количество больных, которые сегодня обращаются к врачу, выросло почти втрое. Это решает вопрос самолечения пациентов, отсутствия пациента на амбулаторном приеме», - сказал Илик.

По его словам, люди обращаются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом ІІ типа и бронхиальной астмой и гарантированно получают от врача рецепт, по которому в аптеке можно бесплатно или с незначительной доплатой купить лекарства, сообщает Укринформ.

«Кстати, количество лекарственных средств, эффективных, безопасных, жизненно необходимых, тех, которые обновлены в национальном перечне, те, которые рекомендует ВОЗ, потребление этих лекарственных средств в Украине выросло в 2,5 раза», - добавил заместитель министра.

Кроме того, подчеркнул он, реализация программы «Доступные лекарства» повлияла на снижение средневзвешенной цены упаковки лекарственного средства. «Те лекарственные средства, которые есть в проекте возмещения, снизили свою стоимость фактически на 90%. Это значит, что цены на них уменьшились почти вдвое и, что главное, - у пациента есть выбор и возможность получить лекарственное средство бесплатно или с небольшой доплатой», - добавил Илик.

Напомним, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года и предусматривает возмещение государством стоимости лекарственных средств для сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета 2 типа. На реализацию программы в бюджете правительство заложило 500 млн грн.