также в разделеОбщество
В Павлограде проводят задержания подозреваемых по делу об убийстве Вороненкова 11
Полторак: РФ не отказывается от планов захватить Украину 20
В Польше задержали украинку, которая везла в чемодане 8-летнего сына 17
Дело Януковича начнут рассматривать по сути 26 июня 15
Суд готов обеспечить Якуковичу охрану в Украине 19
Убийство Вороненкова: в Павлограде задержали бывшего члена «Правого сектора» 78
Суд продолжил заседание по делу о госизмене Януковича 49
Поезд «пяти столиц» планируют запустить до конца года 42
Парубий: США могут принять решение о поставках «Джавелинов» до конца года 48
На Донетчине задержали мужчину, который воевал и в рядах ВСУ, и на стороне боевиков 93
Украина поднялась в рейтинге инновационных стран мира 24
Южно-Донбасский водовод возобновил работу 31
Сутки в зоне АТО: 50 обстрелов, погиб один военный 47
Фигуранта «газового дела» Онищенко Постного задержали на выходе из СИЗО 81
15 июня. Картина дня 67
Чиновники «Укрзализныци» закупили некачественных запчастей на 100 миллионов 47
В ГПУ рассказали подробности смерти Нетребко 135
КГГА повысила тарифы на услуги по содержанию многоквартирных домов 236

После начала действия в Украине правительственной программы «Доступные лекарства» количество пациентов, которые обращаются к врачу, выросло втрое. Об этом заместитель министра здравоохранения Роман Илик сказал на брифинге.

«Количество больных, которые сегодня обращаются к врачу, выросло почти втрое. Это решает вопрос самолечения пациентов, отсутствия пациента на амбулаторном приеме», - сказал Илик.

По его словам, люди обращаются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом ІІ типа и бронхиальной астмой и гарантированно получают от врача рецепт, по которому в аптеке можно бесплатно или с незначительной доплатой купить лекарства, сообщает Укринформ.

«Кстати, количество лекарственных средств, эффективных, безопасных, жизненно необходимых, тех, которые обновлены в национальном перечне, те, которые рекомендует ВОЗ, потребление этих лекарственных средств в Украине выросло в 2,5 раза», - добавил заместитель министра.

Кроме того, подчеркнул он, реализация программы «Доступные лекарства» повлияла на снижение средневзвешенной цены упаковки лекарственного средства. «Те лекарственные средства, которые есть в проекте возмещения, снизили свою стоимость фактически на 90%. Это значит, что цены на них уменьшились почти вдвое и, что главное, - у пациента есть выбор и возможность получить лекарственное средство бесплатно или с небольшой доплатой», - добавил Илик.

Напомним, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года и предусматривает возмещение государством стоимости лекарственных средств для сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета 2 типа. На реализацию программы в бюджете правительство заложило 500 млн грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года