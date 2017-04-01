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В Украине 1 апреля стартовала правительственная программа «Доступные лекарства». Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Сегодня стартует правительственная программа «Доступные лекарства». Теперь пациенты смогут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой», - написал он.

По словам Гройсмана, пациент сможет обменять рецепт на бесплатные лекарства в любой аптеке, которая участвует в программе «Доступные лекарства».
ForUm

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