В Украине 1 апреля стартовала правительственная программа «Доступные лекарства». Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
«Сегодня стартует правительственная программа «Доступные лекарства». Теперь пациенты смогут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой», - написал он.
По словам Гройсмана, пациент сможет обменять рецепт на бесплатные лекарства в любой аптеке, которая участвует в программе «Доступные лекарства».
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