Полиция Донецкой области задержала мужчину, который дважды воевал и в рядах Вооруженных сил Украины, и на стороне боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в области Вячеслав Аброськин.

«В Покровске на автовокзале сотрудники полиции Донетчины задержали «интересный фрукт» - мужчина, 48 лет, уроженец Мирнограда, у которого при досмотре изъяли «временное удостоверение военнослужащего ДНР». По этому так называемому документом этот «деятель» с октября 2016 года - гранатометчик «армии ДНР», – отметил он.

«Его жизненный опус нас несколько растерял. С августа 2015 по август 2016 этот товарищ проходил службу в одной из наших бригад ВСУ, во время обстрела боевиков получили ранение. Далее он выезжает на оккупированную территорию, где после лечения трудоустраивается в «пятую самоходно-гаубичную батарею цитадели» на должность гранатометчика. Так, идет на службу к боевикам, которые же ему нанесли ранения. За «службу» у оккупантов, с которыми он сам недавно еще воевал, получал 15 тыс. российских рублей», – подчеркнул Аброськин.

По его словам, в феврале 2017 года задержанный возвращается в родной Мирноград, «где уже на следующий день идет... в наш военкомат». «Там его направляют обратно в «родную» бригаду. Два месяца он воюет против своих «однополчан» боевиков и уже в апреле 2017 он демобилизуется и идет обратно в Донецк. А сегодня он приехал снова в Покровск чтобы увидеть свою возлюбленную», – подчеркнул Аброськин.

«Итак, за два последних года этот «недовоин» успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и на стороне оккупанта. По его словам, хронология его переходов выглядит так: ЗСУ - «ДНР» - ЗСУ - «ДНР». Этот «жизненный путь» мы обязательно проверим. Это первый такой случай «военной карьеры», который мне стал известен. У этого человека все стерлось где свои, а где чужие. Сколько убитых на его руках, должно установить следствие, а пока задержанный имеет время писать свои «мемуары» для следователей в камере СИЗО», – подчеркнул он.