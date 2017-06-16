Украина заняла 50-е место в рейтинге инновационных стран мира. Об этом сообщается на сайте Global Innovation Index.

Первые пять мощь в рейтинге заняли Швейцария, Швеция, Нидерланды, США и Великобритания.

Global Innovation Index составляется на основе анализа десятков показателей, касающихся инновационной деятельности. Этот показатель для Украины в 2017 году - 37,6, сообщает Укринформ.

Отметим, что в прошлом году Украина занимала в этом рейтинге 56-е место, а в 2015 году - 64-е.

«Мы на правильном пути!» - прокомментировал это достижение Президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке.