также в разделеОбщество
Суд готов обеспечить Якуковичу охрану в Украине
Убийство Вороненкова: в Павлограде задержали бывшего члена «Правого сектора» 11
Суд продолжил заседание по делу о госизмене Януковича 20
Поезд «пяти столиц» планируют запустить до конца года 29
Парубий: США могут принять решение о поставках «Джавелинов» до конца года 32
На Донетчине задержали мужчину, который воевал и в рядах ВСУ, и на стороне боевиков 45
Южно-Донбасский водовод возобновил работу 23
Сутки в зоне АТО: 50 обстрелов, погиб один военный 33
Фигуранта «газового дела» Онищенко Постного задержали на выходе из СИЗО 72
15 июня. Картина дня 55
Чиновники «Укрзализныци» закупили некачественных запчастей на 100 миллионов 46
В ГПУ рассказали подробности смерти Нетребко 98
КГГА утвердила новые тарифы на услуги по содержанию многоквартирных домов 179
Двое соратников Навального попросили убежища в Украине 63
Чорновол уверена, что Нетребко довели до самоубийства 162
Грицак предлагает ввести уголовную ответственность за российскую пропаганду в СМИ 58
Прокуратура заявляет, что подозреваемый в организации нападения на Чорновол повесился сам 25
Путин заверяет, что Керченский мост строится с опережением 51

Украина заняла 50-е место в рейтинге инновационных стран мира. Об этом сообщается на сайте Global Innovation Index.

Первые пять мощь в рейтинге заняли Швейцария, Швеция, Нидерланды, США и Великобритания.

Global Innovation Index составляется на основе анализа десятков показателей, касающихся инновационной деятельности. Этот показатель для Украины в 2017 году - 37,6, сообщает Укринформ.

Отметим, что в прошлом году Украина занимала в этом рейтинге 56-е место, а в 2015 году - 64-е.

«Мы на правильном пути!» - прокомментировал это достижение Президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года