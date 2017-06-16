Вчера, 15 июня, пуско-наладочные работы на Южно-Донбасском водоводе были завершены и насосная станция первого подъема водовода снова заработала на полную мощность, сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«Эта станция является одним из важнейших узловых объектов в системе водоснабжения региона. Она, как и другие критические экологические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса находится под особым вниманием руководства АТО по недопущению любых нарушений режима прекращения огня, даже когда ВСУ нуждаются в открытии огня», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны Вооруженных сил Украины, в то время как со стороны НВФ ОРДО такие гарантии отсутствуют. «Поэтому, трудно предсказать, сколько времени насосная станция сможет работать в штатном режиме. Таким отношением к проблеме региона, руководство ОРДО подтверждает свое игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения», – подчеркнули в украинской стороне СЦКК.

Напомним, 11 июня насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода прекратила работу из-за повреждений во время боевых действий.

Из-за остановки насосной станции прекращена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую и две мариупольские.

Из-за остановки насосной станции была прекращена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую и две мариупольские.