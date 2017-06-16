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Обвиняемого по «газовому делу» Онищенко Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, однако его сразу снова задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро по новому подозрению, сообщает Громадське.

Отмечается, что в полночь истек срок его содержания под стражей по первому подозрению.

К зданию СИЗО прибыли 3 микроавтобуса НАБУ со спецназом и две скорые.

Постного отвезли в НАБУ для проведения следственных действий, а после этого – снова в изолятор временного содержания.

Напомним, 17 июня 2017 года суд арестовал 10 подозреваемых по делу о хищении депутатом Верховной Рады Александром Онищенко государственной собственности и назначил суммарный залог в размере 1,003 млрд гривен.

22 июня на выходе из Лукьяновского следственного изолятора сразу после освобождения под залог детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Валерия Постного и Олега Рябошапку.

2 августа 2016 года суд увеличил залог для Постного с 1,5 млн грн до 250 млн грн.
ForUm

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