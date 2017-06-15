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Международный валютный фонд может рассмотреть вопрос предоставления Украине очередного транша кредита летом или в начале осени. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на пресс-конференции.

«Размер определяется во время рассмотрения… Это может быть летом, может быть в начале осени. Мы должны быть к этому готовы», – сказал министр. На уточняющий вопрос, будет ли сумма транша больше 1 миллиарда долларов, министр ответил утвердительно, сообщает УНИАН.

«Нужно выполнить все обязательства, чтобы получить следующий транш, чтобы получить изменения в пенсионной системе, чтобы запустить аграрный рынок и приватизацию. Это в первую очередь нужно нам», – сказал Данилюк.

Он также сообщил, что правительство планирует выйти на внешний долговой рынок после получения очередного кредитного транша.

«Я планирую выход на рынок, когда будет решение МВФ о предоставлении очередного транша. Это положительный сигнал, за которым следят инвесторы», – сказал он.

Напомним, ранее в МВФ заявили, что выделят пятый транш Украине при условии продолжения реформ.
ForUm

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