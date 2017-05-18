Международный валютный фонд выделит пятый транш Украине при условии продолжения реформ.

Об этом заявили представители МВФ на встрече с министром финансов Украины Александром Данилюком, сообщает пресс-служба министерства.

«Представители миссии выразили уверенность, что дальнейшее внедрение структурных реформ в соответствии с меморандумом позволит успешно завершить четвертый пересмотр и получить пятый транш», - говорится в сообщении.

Данилюк заверил представителей миссии, что Украина будет и впредь придерживаться взятых на себя обязательств.

Напомним, 16 мая очередная миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве.