Сегодня, 13 мая, суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в организации покушения на убийство бывшего активиста, а ныне – народного депутата Украины Татьяну Чорновол Олега Нетребко, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

«Оперативники Департамента уголовного розыска устанавливали местонахождение 47-летнего уроженца города Каменское (Днепродзержинск) Днепропетровской области с октября 2014 года. Правоохранители установили, что в ноябре 2013 года именно этот мужчина путем подкупа склонил четырех лиц к совершению умышленного убийства Татьяны Чорновол – одной из активных участниц массовых протестов в Киеве 2013-2014 годов», – говорится в сообщении.

По данным полиции, в конце декабря 2013 года злоумышленники, реализуя свой замысел, пытались совершить умышленное убийство Чорновол, выдав его за дорожно-транспортное происшествие. Догнав автомобиль потерпевшей, они пытались столкнуть его с дороги, а после остановки авто – нанесли женщине несколько ударов, после чего скрылись.

По данному факту в начале февраля 2014 года сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями действия злоумышленников были квалифицированы по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и пунктам 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины – как покушение на совершение умышленного убийства из корыстных побуждений, выполненного по заказу группой лиц. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

«В октябре 2014 года организатор преступления объявлен сначала в государственный, а затем – и в международный розыск по каналам Интерпола. В отношении него была выставлена так называемая «красная карточка». В январе этого года мужчину задержали в столице Беларуси Минске. В мае его экстрадировали в Украину. Сегодня, 13 мая, один из районных судов Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины вынес решение о взятии мужчины под стражу сроком на 2 месяца. Расследование в уголовном производстве осуществляют следователи прокуратуры», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, неизвестные избили Татьяну Чорновол в ночь на 25 декабря 2013 года. По данным милиции, журналистка ехала в собственном автомобиле и ее «подрезал» неизвестный автомобиль темного цвета. Неизвестные вытащили Чорновол и избили, после чего бросили в кювет.

Милиция начала уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство), после допроса Чорновол производство было дополнительно квалифицировано по ч. 2 статьи 121 УК Украины – нанесение тяжких телесных повреждений.

В рамках расследования данного дела правоохранители сообщали о задержании подозреваемых в совершении преступления Александра Храмцова, Сергея Котенко и его брата Александра, а также Андрея Насиковского, в квартире которого ночевал в ночь совершения преступления Котенко.