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Подозреваемого в организации покушения на убийство бывшего активиста, а ныне – народного депутата Украины Татьяну Чорновол Олега Нетребко повесили в камере СИЗО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Виталий Куприй.

«Получил сегодня информацию, что организатора нападения на Татьяну Чорновол криминального авторитета Олега Нетребко (прозвище «Нетрик») повесили в камере СИЗО», – написал он.

По словам нардепа, еще во время Майдана он знал детали этого нападения, поскольку один из его участников был его соседом из города Каменское. «Именно «Нетрик» нанял банду из моего родного города для выполнения этого преступления», – подчеркнул он.

«Убийство Нетрика в камере ожидаемо, именно он мог рассказать о преступлениях правоохранителей во время Революции Достоинства. Некоторые из них до сих пор находятся на должностях», – подытожил Куприй.

Напомним, 13 мая суд арестовал Нетребко на 2 месяца.

Как известно, неизвестные избили Татьяну Чорновол в ночь на 25 декабря 2013 года. По данным милиции, журналистка ехала в собственном автомобиле и ее «подрезал» неизвестный автомобиль темного цвета. Неизвестные вытащили Чорновол и избили, после чего бросили в кювет.

Милиция начала уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство), после допроса Чорновол производство было дополнительно квалифицировано по ч. 2 статьи 121 УК Украины – нанесение тяжких телесных повреждений.

В рамках расследования данного дела правоохранители сообщали о задержании подозреваемых в совершении преступления Александра Храмцова, Сергея Котенко и его брата Александра, а также Андрея Насиковского, в квартире которого ночевал в ночь совершения преступления Котенко.
ForUm

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