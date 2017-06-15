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Заместитель председателя Совета Национального банка Украины Тимофей Милованов восторженно отреагировал на слова экономиста Роджера Майерсона о том, что Святослав Вакарчук был бы хорошим президентом.

«This is endorsemen!» (Это признание! – Ред.) – написал он прямо на английском языке у себя на странице в Facebook.

Подобное утверждение вызвало определенное недоумение у подписчиков Милованова. В результате тот вяло попытался позащищать кумира, а затем все-таки удалил пост.

Напомним, что тема президентства Вакарчука в последнее время активно продвигается в СМИ. И сам Вакарчук делает все для того, чтобы его начали рассматривать в таком качестве.

Ранее сегодня другой топ-блогер Алексей Давиденко рассказал подробности выступления Святослава Вакарчука на панельной дискуссии, организованной Киевской Школой Экономики.

«Вакарчук очень хочет стать Президентом Украины! И если кто-то воспринимает это как шутку, то сам он об этом думает вполне серьёзно и уже начал активные шаги в этом направлении. В этот вечер он брал слово часто, говорил длинно и много.

Он говорил исключительно на английском и очень хотел понравиться экспертной и международной аудитории. Он подглядывал в шпаргалку и очень хотел выглядеть не певцом, но человеком, имеющим своё видение на будущее Украины.

Он уверенно говорил на экономические темы часто апеллируя не столько к залу, сколько к Нобелевскому Лауреату. Он часто говорил от первого лица и очень хотел, чтобы его речь запомнили», - написал Давиденко у себя на странице.
ForUm

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