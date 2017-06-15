Подозреваемый в организации нападения на бывшего активиста, а ныне – народного депутата Украины Татьяну Чорновол Олег Нетребко найден повешенным в изоляторе Министерства внутренних дел.

Об этом сказал пресс-секретарь заместителя министра юстиции по пенитенциарной системе Юрий Маслак, сообщают Українські Новини.

«Он найден повешенным не в СИЗО, а в изоляторе временного содержания Министерства внутренних дел», - сказал он.

По его словам, в Лукьяновском (Киевском) СИЗО Нетребко находился 1 день - с 12 по 13 мая - после экстрадиции из Беларуси.

Ранее народный депутат Виталий Куприй сообщил, что Нетребко повесили в камере СИЗО.

Напомним, 13 мая суд арестовал Нетребко на 2 месяца.

Как известно, неизвестные избили Татьяну Чорновол в ночь на 25 декабря 2013 года. По данным милиции, журналистка ехала в собственном автомобиле и ее «подрезал» неизвестный автомобиль темного цвета. Неизвестные вытащили Чорновол и избили, после чего бросили в кювет.

Милиция начала уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство), после допроса Чорновол производство было дополнительно квалифицировано по ч. 2 статьи 121 УК Украины – нанесение тяжких телесных повреждений.

В рамках расследования данного дела правоохранители сообщали о задержании подозреваемых в совершении преступления Александра Храмцова, Сергея Котенко и его брата Александра, а также Андрея Насиковского, в квартире которого ночевал в ночь совершения преступления Котенко.