Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что в случае принятии поправок Президента Петра Порошенко к закону «О гражданстве», запрещающих два подданства, Украину ждёт новый виток территориальной нестабильности.

«Как минимум 10% населения Украины на сегодня уже имеет двойное гражданство. Ведь мы, в первую очередь, имеем дело с более чем 2 млн крымчан. По данным российской переписи 2014 года, 97,5% крымчан имеют гражданство России, но из косвенных источников можно сделать вывод, что практически все из них сохранили украинские паспорта», - уверен Бортник.

Он также напомнил об 1 млн украинских граждан - наших гастарбайтерах, работающих в России, и беженцах, которые имеют российское гражданство. А также сообщил, что РФ в последнее время значительно упростила получении российского гражданства, причем при получении паспорта ввели такое понятие как «носитель русского языка».

«Более того, РФ собирается идти дальше, в Госдуме лежит законопроект, который упростит получение гражданства РФ отдельно для граждан Украины. Это такой себе ассиметричный ответ Российской Федерации на возможность введения визового режима с Украиной и безвизового режима Украины со странами ЕС.

По информации Бортника, как минимум 1 млн гастрабайтеров и беженцев с Донбасса уже сегодня или имеют гражданство РФ, или находятся в стадии его получения.

«В западных регионах Украины от 200 до 500 тысяч жителей Закарпатья имеют гражданство Венгрии. 80-150 тысяч украинцев имеют румынское гражданство... Кроме того, многие бизнесмены имеют словацкие, чешские, португальские, панамские паспорта. Это уровень элит и очень многие политики и бизнесмены имеют такие гражданства», - подчеркнул он.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики также напомнил о ситуации, когда в прошлом году украинского гражданина, бизнесмена Платона Беседина на протяжении недели лишили гражданства Украины и выдали другу Порошенко - бизнесмену Плахотнюку. Причем основанием выдачи молдавской стороне стало отсутствие в архивах МВД Украины заявления о получении Бесединым украинского гражданства в 1996 году.

«Подобный сценарий может быть разыгран в любой момент, поскольку мы понимаем, что такое украинская власть и какой уровень ее судов. Потенциально, если этот закон заработает, то против любого из граждан Украины этот механизм может быть применен. Только на том основании, что в архиве МВД Украины нет какого-либо документа», - отметил Бортник.