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Украина находится далеко впереди ожиданий международных партнеров по прогрессу в реформах, за исключением борьбы с коррупцией и приватизации.

Об этом заявил директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж на форуме по вопросам развития украинской экономики в Киеве, сообщает УНИАН.

«Честно говоря, если бы три года назад кто-то сказал, что с Украиной будет обсуждаться тот уровень вопросов, который обсуждается сейчас, мы бы не поверили. Украина находится далеко-далеко впереди ожиданий по достижениям в реформах», - сказал Малиж.

Напомним, ранее посол ЕС в Украине Хюг Минграрелли заявил, что в Верховной Раде Украины есть немало людей, которые не только не способствуют модернизации страны, а наоборот - блокируют реформы, защищая собственные интересы.
ForUm

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