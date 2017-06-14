также в разделеОбщество
«Укрзализныця» намерена запустить поезд Ривне-Хелм 15
Российскому блогеру запретили въезд в Украину 12
ВАСУ отказался отменить указ Порошенко о запрете российских соцсетей 25
С начала года на Донетчине задержали 112 боевиков 10
В ВСУ заявляют о резком сокращении небоевых потерь 20
Кабмин упростил перевод дачных и садовых домов в жилые 32
В Украину не пустили российских боксеров и журналистов LifeNews 28
Кабмин одобрил стратегию повышения безопасности на дорогах 392
ГПУ пришла с обысками в Нацполицию Киевщины 46
Максимальную скорость в городах предлагают уменьшить до 50 км/ч 96
Большинство украинцев считают, что Украина находится в состоянии хаоса 65
СМИ: Мэр Николаева через балкон сбежал от полиции 318
В Донецке начал транслироваться «UA:Перший» 49
Конкурсная комиссия выбрала 55 кандидатов в детективы НАБУ 20
У Порошенко пожаловались на ежедневные кибератаки 26
СБУ изъяла у руководителя филиала «Укрзализныци» 1 миллион 109
Украинцы в результате пожара в Лондоне не пострадали 21
Уже 4500 украинцев воспользовались безвизом, 7 – получили отказ 31

Заболеваемость корью зафиксирована в 15 регионах Украины, наибольшее количество случаев – в Ивано-Франковской и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что по состоянию на 13 июня в Украине зарегистрировано 735 случаев заболеваемости корью, из них 536 случаев - у детей и подростков.

В частности, в Тернопольской области зарегистрировано 19 случаев, Днепропетровской - 11, Винницкой - 9, Черновицкой - 8, Львовской - 7, Закарпатской области и Киеве - по 4, Хмельницкой - 3, Кировоградской - 2. Единичные случаи зарегистрированы в Донецкой, Житомирской и Черкасской областях.

«За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано лишь 10 случаев заболевания во Львовской, Черновицкой, Киевской, Черкасской областях и Киеве», - отметили в ведомстве.

В Минздраве считают, что увеличение случаев заболеваемости корью связано с низким охватом прививками детей и взрослых.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года