Заболеваемость корью зафиксирована в 15 регионах Украины, наибольшее количество случаев – в Ивано-Франковской и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что по состоянию на 13 июня в Украине зарегистрировано 735 случаев заболеваемости корью, из них 536 случаев - у детей и подростков.

В частности, в Тернопольской области зарегистрировано 19 случаев, Днепропетровской - 11, Винницкой - 9, Черновицкой - 8, Львовской - 7, Закарпатской области и Киеве - по 4, Хмельницкой - 3, Кировоградской - 2. Единичные случаи зарегистрированы в Донецкой, Житомирской и Черкасской областях.

«За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано лишь 10 случаев заболевания во Львовской, Черновицкой, Киевской, Черкасской областях и Киеве», - отметили в ведомстве.

В Минздраве считают, что увеличение случаев заболеваемости корью связано с низким охватом прививками детей и взрослых.