Государственное агентство автомобильных дорог Украины предлагает уменьшить максимальную скорость движения транспорта на дорогах в городах до 50 км/ч.

Об этом заявил и.о. председателя «Укравтодора» Славомир Новак во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

«Все европейские страны согласны, что первоочередным врагом пешеходов и водителей является скорость. Приходит время, когда нужно начать говорить об увеличении штрафов за скорость и снижение скорости в городах с 60 до 50 км/ч», - сказал чиновник.

При этом Новак отметил, что в европейских городах ограничение скорости составляет 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/ч.