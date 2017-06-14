Генеральная прокуратура проводит обыски по местам работы и проживания руководящего состава Управления финобеспечения и бухучета Главного управления Национальной полиции в Киевской области, которые подозреваются в завладении почти миллионом гривен государственных средств, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

«Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование по факту присвоения государственных средств в особо крупных размерах должностными лицами Главного управления Национальной полиции в Киевской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, досудебным расследованием установлено, что должностные лица управления в период 2015-2016 годов, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладели государственными средствами в сумме почти один миллион гривен, которые предназначались для выплаты заработной платы и денежного обеспечения личному составу Главного управления Нацполиции в Киевской области, путем перечисления денежных средств на банковские счета, оформленные на подставных людей, в том числе «мертвые души».

В результате противоправных действий вышеуказанных должностных лиц государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Отмечается, что во время проведения указанных следственных действий обнаружены и изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность должностных лиц правоохранительных органов, и которые будут использованы при доказывании уголовного преступления.