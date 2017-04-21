Львовская областная государственная администрация, облсовет, горсовет и органы местного самоуправления Львовщины, на территории которых расположены полигоны/свалки захоронения твердых бытовых отходов, заключили и подписали двухлетний Меморандум об обращении с твердыми бытовыми отходами, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Это должно решить многомесячную проблему накопления и вывоза бытового мусора из Львова», - отмечается в сообщении.

Документ обеспечит гарантии захоронения отходов на полигонах и свалках во Львовской области и гарантии финансовой поддержки предприятий и городов, которые обеспечат прием отходов и обустройство полигонов.

Подписанный меморандум, в частности, предусматривает следующее: Львовская ОГА обязуется создать общественный совет по контролю за вывозом отходов из Львова; на конкурсной основе определить инвесторов для строительства и эксплуатации комплексов утилизации (переработки) твердых бытовых отходов в области и обеспечить строительство комплексов утилизации, координировать работы по вывозу и захоронению отходов. Львовский облсовет обязуется выделить средства в 2017 и 2018 годах из областного фонда охраны окружающей природной среды на улучшение материально-технической базы и рекультивацию полигонов/свалок, принимающих отходы. Львовский горсовет, среди прочего, должен выделить средства из местного бюджета в 2017 году в сумме 70 млн грн и в 2018 году в сумме 70 млн грн на улучшение материально-технической базы и рекультивацию полигонов/свалок, принимающих отходы на захоронение, а также заключить соглашения с органами местного самоуправления и предприятиями, которые обслуживают свалки/полигоны ТБО, сроком на 24 месяца.

Проблема надлежащего захоронения твердых бытовых отходов во Львове возникла в мае 2016 года из-за масштабного пожара на городской свалке и невозможности дальнейшей эксплуатации полигона отходов. В качестве временного решения мусор из Львова начали вывозить в другие регионы. Со временем начались бессистемные транспортировки и захоронения отходов, участились случаи несанкционированного размещения отходов в неприспособленных местах, что в свою очередь обусловило загрязнения окружающей среды.