также в разделеМир
В результате пожара в Лондоне есть погибшие, пострадали более 50 человек 87
Трамп продлил санкции против руководства Беларуси 23
Масштабный пожар в Лондоне: пострадали 30 человек 95
Генпрокурор США отверг обвинения в сговоре с РФ 24
В Лондоне загорелся 27-этажный дом, есть угроза обрушения 73
КНДР освободила осужденного на 15 лет американского студента 42
В Молдове могут запретить российскую телепропаганду 36
Стрельба под Мюнхеном: ранены четыре человека 32
Умер организатор убийства Политковской 45
Путин: «Аль-Каиду» создали США 67
ИГ призвало к нападениям на Западе, Ближнем Востоке, в России и Азии 35
В пригороде Мюнхена произошла стрельба, эвакуировали вокзал 34
Тронную речь королевы в британском парламенте отложили 46
Навального арестовали на 30 суток 53
Госдеп США расширил список глобальных террористов 59
В Эгейском море произошло землетрясение: толчки ощущались в Стамбуле и Афинах 52
На митингах в России задержали более тысячи человек 150
Германия ввела пограничный контроль в связи с саммитом G20 48

Не менее шести человек погибли в результате пожара в жилом доме «Гренфелл тауэр» в Лондоне. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

«На данный момент мы можем подтвердить гибель шести человек в результате пожара в районе Северный Кенсингтон сегодня, 14 июня, ранним утром», - заявили в полиции, сообщает ТАСС.

«Пока еще довольно ранний этап и мы ожидаем, что их количество (жертв. – Ред.) может вырасти», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью в западной части Лондона вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме.

Более 50 пострадавших доставлены в больницы. 

По предварительной информации, украинцев среди жертв пожара нет

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года