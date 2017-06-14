Не менее шести человек погибли в результате пожара в жилом доме «Гренфелл тауэр» в Лондоне. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.
«На данный момент мы можем подтвердить гибель шести человек в результате пожара в районе Северный Кенсингтон сегодня, 14 июня, ранним утром», - заявили в полиции, сообщает ТАСС.
«Пока еще довольно ранний этап и мы ожидаем, что их количество (жертв. – Ред.) может вырасти», – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью в западной части Лондона вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме.
Более 50 пострадавших доставлены в больницы.
По предварительной информации, украинцев среди жертв пожара нет.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время