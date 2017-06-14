Не менее шести человек погибли в результате пожара в жилом доме «Гренфелл тауэр» в Лондоне. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

«На данный момент мы можем подтвердить гибель шести человек в результате пожара в районе Северный Кенсингтон сегодня, 14 июня, ранним утром», - заявили в полиции, сообщает ТАСС.

«Пока еще довольно ранний этап и мы ожидаем, что их количество (жертв. – Ред.) может вырасти», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью в западной части Лондона вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме.

Более 50 пострадавших доставлены в больницы.

По предварительной информации, украинцев среди жертв пожара нет.