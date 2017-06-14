По предварительной информации, украинцев среди жертв масштабного пожара в Лондоне нет. Об этом сообщается в Twitter посольства Украины в Великобритании.

«По информации полиции, в результате пожара в Лондоне есть жертвы (количество не называется). На 8:00 14.06 граждан Украины среди погибших нет», - говорится в сообщении.

Кроме того, посольство призвало украинцев избегать район чрезвычайной ситуации.

Напомним, сегодня ночью в западной части Лондона вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме. Как заявили в полиции, поврежденное огнем здание может рухнуть.

Кареты скорой помощи доставили в больницы по меньшей мере 30 человек.