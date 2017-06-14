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В результате лондонского пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower есть погибшие, однако их точное число пока неизвестно. Об этом заявил начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон.

«С прискорбием вынужден подтвердить, что есть жертвы. Сейчас не могу сказать сколько. Причина пожара также пока неизвестна», - приводит его слова телеканал Sky News.

«Это крупный пожар, он охватил все этажи, начиная со второго и выше. На месте работают 200 сотрудников пожарной службы, - добавил он. - Команды с дыхательными аппаратами работают в чрезвычайно сложных условиях».

Более 50 пострадавших доставлены в больницы. Об этом говорится в сообщении, распространенном Службой скорой помощи Лондона.

«Мы доставили более 50 человек в пять больниц Лондона вследствие инцидента в Grenfell Tower», - говорится в коммюнике, сообщает ТАСС.

По информации службы, «более 100 врачей напряженно работают, чтобы справиться с последствиями этого инцидента, включая сотрудников карет скорой помощи, парамедиков и травматологов из подразделения Воздушной медицинской службы помощи, а также сотрудников в наших специальных операционных центрах», - отмечается в сообщении.

В свою очередь газета Guardian сообщает о том, что в здании проводились обширные реновационные работы стоимостью несколько миллионов фунтов. По ее данным, жители дома еще с 2012 года предупреждали об угрозе серьезного возгорания в виду того, что оборудование для пожаротушения не проверялось на протяжении четырех лет, а год спустя инициативная группа провела проверку и сообщила о том, что огнетушители в технических помещениях были просрочены более чем на год. Вплоть до конца 2016 года жильцы регулярно жаловались на перебои с электричеством из-за плохого состояния проводки и проблемы с аварийным освещением. Также высказывались опасения в связи с тем, что в здании, насчитывающем 120 квартир, существует всего один пожарный выход.

Напомним, сегодня ночью в западной части Лондона вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме. Как заявили в полиции, поврежденное огнем здание может рухнуть. 

По предварительной информации, украинцев среди жертв пожара нет
ForUm

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