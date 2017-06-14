Кабинет Министров Украины одобрил проект бюджетной резолюции до 2020 года, которая начинает новый процесс планирования государственных финансов на среднесрочную перспективу и предусматривает рост экономики Украины на 4% к 2020 году, снижение инфляции до 5% к 2020 году, снижение дефицита бюджета до 2% и снижение доли долга до 55% ВВП, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Документ был подготовлен Министерством финансов Украины и одобрен единогласно. Как ожидается, в течение трех дней резолюция будет окончательно согласована и передана в Верховную Раду.

Представляя основы документа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что впервые в Украине правительство открывает горизонт планирования на три года для того, чтобы было понятно, «куда идет страна».

«Мы решили изменить подход - перейти к среднесрочному бюджетированию, не на один год, а на три. Мы четко определяем, какие экономические показатели прогнозируем на 3 года, какие приоритеты ставим», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что заложенные макропоказатели - это базовый уровень, который можно перевыполнить - в случае принятия эффективных решений и достижения необходимой глубины преобразований в государстве. Приоритетными, по мнению главы правительства, являются продолжение децентрализации и укрепление местных бюджетов, повышение социальных стандартов, стимулирование промышленности и создания новых рабочих мест.

«Мы открываем горизонт на три года, видим стабильность, устойчивость национальной валюты, развитие национальной экономики, создание рабочих мест, и как результат, повышение минимальной и средней заработной платы, - сказал глава правительства. - Это очередной системный шаг, который делаем сегодня как правительство. Начинаем новый бюджетный процесс, и в сентябре внесем новый проект государственного бюджета на 2018 год в соответствии с бюджетной резолюцией».

В ходе обсуждения члены правительства и присутствующие на заседании поддержали идею перехода на среднесрочное планирование, поскольку это является мировой практикой и позволяет формировать отраслевые программы развития на перспективу 2-3 лет.

«Хочу поблагодарить Министерство финансов за колоссальную работу. Это наш опыт», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, 23 марта Верховная Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

3 апреля Кабинет Министров Украины одобрил среднесрочный план действий, который определяет основные приоритеты работы правительства на ближайшие три года - до 2020 года.