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Верховная Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего документа №6161 «О внесении изменения в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины (относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования) проголосовали 260 народных депутатов.

Как отмечается в тексте сравнительной таблицы к данному документу, устанавливается, что Министерство финансов Украины совместно с другими центральными органами исполнительной власти разрабатывает и к 1 июня 2017 подает на рассмотрение Кабинета Министров Украины уточненный прогноз Государственного бюджета Украины на 2018 и 2019 годы и проект основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы.

Они рассматриваются и одобряются Кабинетом Министров Украины в двухнедельный срок со дня их представления, отмечается в документе.

«Кабинет Министров Украины не позднее 15 июня 2017 года представляет проект основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы в Верховную Раду Украины», - отмечается также в сравнительной таблице.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил формировать бюджеты на три года вперед.
Мария Пастернак, ForUm

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