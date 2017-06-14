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В результате масштабного пожара в 27-этажном жилом доме в западном Лондоне, кареты скорой помощи доставили в больницы по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Associated Press.

«Сервис скорой помощи Лондона сообщает, что 30 человек отвезли в 5 госпиталей после пожара», - говорится в сообщении.

Информации о количестве жертв пока нет. Более 20 бригад «скорой» помощи продолжают дежурить на месте пожара, так как пока не ясно остались ли в доме люди. Также на месте работают 200 пожарных и 45 пожарных машин.

Напомним, сегодня ночью в западной части Лондона вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме. Как заявили в полиции, поврежденное огнем здание может рухнуть. 
ForUm

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