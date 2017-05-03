Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий присваивать иностранцам звание Героя Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Соответствующим законом устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года).

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Отмечается, что Порошенко инициировал внесение соответствующих изменений в действующее законодательство по итогам встречи с семьями Героев Небесной Сотни, которая состоялась 20 февраля этого года.

Президент наградил орденами Героев Небесной Сотни трех иностранцев – граждан Беларуси Михаила Жизневского, Грузии – Зураба Хурцию и Давида Кипиани, погибших во время Революции Достоинства.