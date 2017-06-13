В Апелляционном суде Ужгорода состоялось судебное заседание по делу мэра Чопа Валерия Самардака, которого прокуратура обвиняет в получении взятки в 3 тысячи долларов США. Об этом сообщает Укринформ.

Ранее Самардаку присудили пребывание в СИЗО с залогом в 1 миллион гривен, сегодня апелляционный суд изменил размер залога на 128 тысяч гривен.

На судебном заседании также присутствовали председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и народный депутат Роберт Горват, которые готовы были взять Самардака на поруки.

«В поруках апелляционный председательствующий судья отказал, зато частично удовлетворил апелляцию, присудив залог 128 тысяч гривен», - отмечает агентство.

Напомним, 30 мая сотрудники Управления защиты экономики в Закарпатской области совместно с прокуратурой и СБУ задокументировали группу чиновников, которые требовали и получили 4 тыс. долларов США.