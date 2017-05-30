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Сотрудники Управления защиты экономики в Закарпатской области совместно с прокуратурой и СБУ задокументировали группу чиновников, которые требовали и получили 4 тыс. долларов США.

По данным пресс-службы Нацполиции, в группу взяточников входили мэр одного из городов Закарпатья, депутаты и начальники отделов горсовета.

«Чиновники требовали от предпринимателя 4 тыс. долларов за предоставление в аренду земельного участка и согласование разрешительной документации на размещение малых архитектурных форм», - сообщили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах, задержан мэр Чопа Валерий Самардак.
ForUm

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