Суд не запрещал переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Принятое постановление не свидетельствует о том, что суд согласился с исковыми требованиями или уже принял решение их удовлетворить. Это так называемое «обеспечение административного иска», то есть шаги, предпринятые судом на время, пока он будет рассматривать дело по существу. То есть временно приостановлен процесс переименования, но и не отмен, и не признан противоправным», – отметил он.

По словам Вятровича, формально закон предусматривает возможность такого запрета совершать определенные действия. «Но четко определяет основания для принятия подобных решений об обеспечении иска: должна существовать очевидная опасность причинения вреда правам, свободам или интересам истца; или должны существовать очевидные признаки противоправности решения Киевсовета, которое обжалуется; или без обеспечения иска защита прав или свобод истца будет невозможна или существенно затруднена», – подчеркнул он.

«Непонятно, каким образом решение Киевсовета о переименовании одной из улиц города может составлять «очевидную опасность» нарушения прав или интересов истцов - общественных организаций. Принятие решения осуществлялось по процедуре, определенной законом: было проведено общественное обсуждение (на котором большинство поддержало переименование), проект решения рассматривался комиссией по вопросам наименований и профильными комиссиями Киевсовета. За решение проголосовало большинство депутатов совета. Следовательно, нужно дождаться полного текста постановления (суд должен его составить не позднее 5 дней). Это определение имеет право опротестовать ответчик - Киевсовет, а также лица, которые не являются участниками дела, если такое решение нарушает их права, свободы или интересы», – подытожил Вятрович.

Напомним, ранее экс-нардеп от Партии регионов Ирина Бережная и ее мать Елена Бережная на своих страницах в Facebook сообщили, что окружной административный суд Киева 12 июня якобы запретил Киевскому городскому совету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.