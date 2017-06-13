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Окружной административный суд Киева 12 июня запретил Киевскому городскому совету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Об этом на своих страницах в Facebook сообщили экс-нардеп от Партии регионов Ирина Бережная и ее мать Елена Бережная.

«Судья Окружного административного суда вынес определение о запрете ответчику- Киевсовету подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименование проспекта генерала Ватутина на Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути. Это значит, что мэр Кличко это решение не подпишет и оно не вступит в законную силу», - отметила Бережная.

Напомним, 1 июня Киевсовет переименовал проспект Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича.
ForUm

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