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Умер Лом-Али Гайтукаев, пожизненно осужденный за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Позже эту информацию подтвердили в УФСИН по Вологодской области. В управлении уточнили, что Гайтукаев умер 10 июня в межобластной больнице для осужденных от длительной хронической болезни.

Известную журналистскими расследованиями Политковскую застрелили в подъезде своего дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли.

Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения.

 
ForUm

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