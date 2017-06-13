Продавать землю во время войны и хаоса - это преступление перед народом, ведь земля - ​​это единственный ресурс, который позволит Украине стать на ноги.

Об этом лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба партии.

«Скупка земли сегодня происходит незаконно. И земля сейчас накоплена примерно у 12-15 семей в огромных объемах: от 500 тыс. до миллиона гектаров в руках одной семьи. А это значит, что это все уже не принадлежит народу Украины. Сегодня продолжается покупка земли теневым способом. Знаете, по какой цене? Примерно от 700 до 1000 долл. за гектар. Это же по стоимости хорошего телефона скупают... Это не цена нашей земли», - возмущенно сказала Тимошенко.

Намерения властей разрешить продажу сельскохозяйственной земли лидер «Батькивщины» объясняет желанием аграрных монополистов узаконить владение сотнями тысяч гектаров: «Они хотят легализовать то, что за многие годы было скуплено у людей теневым способом за копейки».

Политик напомнила, что в Европе черноземы стоят по несколько десятков тысяч евро за гектар, а не 700 долларов, как в Украине.

«Разницу мы чувствуем? У нас 42 млн га с/х земли, и если умножить это на рыночную стоимость, то это примерно 3,5 триллиона евро. Это сорокалетний ВВП страны», - сказала Тимошенко.

Политик также напомнила, что сейчас с землей пытаются сделать то же самое, что было со стратегическими предприятиями время бумажной ваучерной приватизации в 90-е годы, когда клановые семьи скупили у людей эти ваучеры «за копейки».

«Две трети индустриальных предприятий было уничтожено, кланы скупили контрольные пакеты предприятий, а у людей на руках осталось море макулатуры - никому не нужные ваучеры... Теперь очередь дошла до земли - один к одному та же технология», - считает лидер «Батькивщины».

Тимошенко уверена, что «земля - ​​это единственный ресурс, который даст возможность Украине стать на ноги». А будущее аграрного сектора, по ее убеждению, - за фермерскими хозяйствами, которых должно быть не 38 тыс., как сейчас, а не менее 2,5 млн, как в Польше.

«Вот где наши рабочие места! Минимум 10 млн новых рабочих мест у нас может быть создано в аграрном комплексе. И поэтому, перед тем, как мы будем принимать какие-то решения по поводу продажи земли, надо провести широкую, честную дискуссию в обществе. Надо объяснить, что Канада, Израиль свою землю не продают. США в последние 10 лет скупают землю у граждан назад, потому что они понимают, что это за ценность и что это за собственность», - пояснила депутат.

Тимошенко также убеждена, что о целесообразности продажи земли необходимо спросить у людей на референдуме: «Украинцы мудрые, они понимают, что для нас земля - ​​это не просто составляющая аграрного производства, для нас земля - ​​это часть души, жизни украинцев».

Председатель партии также напомнила, что совместно с Ассоциацией фермеров и землевладельцев «Батькивщина» собирает подписи против продажи земли.

«Иначе мы потеряем государство, потеряем шанс подняться и потеряем возможность жить», - подытожила Тимошенко.

Напомним, Окружной административный суд принял решение о запрете проводить референдум против продажи сельскохозяйственной земли.

Как сообщила на прошлой неделе лидер партии Юлия Тимошенко, «Батькивщина» совместно с Ассоциацией фермеров и частными землевладельцами Украины собрала уже более 1 млн подписей против продажи сельскохозяйственной земли.