также в разделеОбщество
В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация 18
На Львовщине главред интернет-издания погорел на взятке 10
ООН: За время конфликта на Донбассе погибли более 10 тысяч человек 16
Экс-командир киевского «Беркута» разгоняет митинги в Москве 27
Закон о языковых квотах на ТВ вступит в силу в октябре 29
СМИ: В военной прокуратуре при Матиосе расцвели схемы, сепаратизм и злоупотребление властью 55
Сутки в АТО: один военный погиб, пятеро ранены 26
Третий день безвиза: На три тысячи паспортов – шесть отказов 35
СБУ перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны в РФ 24
Украинцам с оккупированных территорий биопаспорта будут выдавать после спецпроверки 43
12 июня. Картина дня 44
В Одессе прорвало водопровод: без воды остались 150 тысяч человек 55
Чем больше размер бокала, тем больше вина вы выпьете 78
На Житомирщине пытались подорвать стратегический объект 173
В Украине похолодает и задождит 79
Из-за проблем с водой на Донетчине могут объявить чрезвычайную ситуацию 50
За сутки безвиза пассажиропоток между Украиной и ЕС вырос на 7% 36
Львов просит Кабмин объявить в городе чрезвычайную ситуацию 695

Президент Петр Порошенко подписал закон о создании печатных изданий Минобороны Украины на время проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Закон определяет, что на время проведения АТО Министерство обороны Украины имеет право на создание печатного средства массовой информации. Финансирование таких печатных СМИ будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины.

Согласно закону в течение трех месяцев после окончания антитеррористической операции печатные средства массовой информации, основанные Минобороны, подлежат реформированию в соответствии с Законом Украины «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года