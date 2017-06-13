Президент Петр Порошенко подписал закон о создании печатных изданий Минобороны Украины на время проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Закон определяет, что на время проведения АТО Министерство обороны Украины имеет право на создание печатного средства массовой информации. Финансирование таких печатных СМИ будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины.

Согласно закону в течение трех месяцев после окончания антитеррористической операции печатные средства массовой информации, основанные Минобороны, подлежат реформированию в соответствии с Законом Украины «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.