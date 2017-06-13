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Скандально известного бывшего начальника киевского «Беркута», полковника Сергея Кусюка, которого разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам активистов во времена Евромайдана, зафиксировали на антикоррупционном митинге в Москве.

Фото с беглецом на демонстрации обнародовал «Дождь».

Как видно на фото, Кусюк в форме российских правоохранительных органов, на руке у него нашивка подразделения специального назначения МВД России, сообщает ТСН.

Напомним, 12 июня в России состоялись десятки массовых митингов из-за возмущения россиян коррупционными схемами действующей власти. Правоохранители задержали более тысячи человек.
ForUm

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