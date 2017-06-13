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В окрестностях Мюнхена (Германия) в результате стрельбы на станции пригородного железнодорожного транспорта Унтерферинг утром во вторник, 13 июня, ранено несколько человек, сообщает Немецкая волна, ссылаясь на полицию города.

Женщина-полицейский получила тяжелые ранения. Предполагаемый преступник задержан, он также ранен.

Согласно данным полиции, ситуация на вокзале взята под контроль, опасности для населения нет. В операции задействованы спецподразделения федеральной полиции и вертолеты. Подоплека случившегося пока неизвестна, однако полиция уже исключила версию теракта.

Агентство dpa отмечает, что стрельба в Унтерферинге воскресила в памяти трагические события, происшедшие почти год тому назад. Тогда на станции Грэфинг под Мюнхеном в результате стрельбы был убит один и ранено еще три человека. Преступник - 27-летний мужчина - открыл беспорядочную стрельбу. Он был признан психически невменяемым и до сих пор так и не предстал перед судом.
ForUm

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