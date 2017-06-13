За прошедшие сутки члены НВФ 57 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВСУ вдоль всей линии разграничения, в результате один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения и боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении, обстреляв в начале прошлых суток из 152-мм артиллерии участки территории вблизи населенных пунктов Графское и Ольгинка, НВФ около 22.00 открыли огонь из вооружения БМП и гранатометов по Марьинке. В результате обстрела возник пожар в доме по улице Октябрьской. Никто из местных жителей не пострадал.

На том же направлении НВФ вчера из минометов различных калибров вели огонь по позициям сил АТО вблизи Павлополя, Марьинки и Чермалыка. Там же, а также в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Гнутово и Березовой, они неоднократно обстреливали военных ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра. Всего здесь зафиксировано 27 эпизодов нарушения противником условий прекращения огня.

На донецком направлении по состоянию на 18.00 отмечалось установление относительного затишья и только один обстрел - в районе Луганского. Однако НВФ значительно активизировались с наступлением сумерек. «Самые мощные вражеские обстрелы сконцентрировались на наших опорных пунктах, расположенных в южном пригороде Авдеевки и несколько восточнее - у поселка Каменка. Там бандиты вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, танков, зенитных установок и образцов имеющегося у них пехотного вооружения», - отмечают в штабе.

Несколько выстрелов из 125-мм танковых пушек НВФ уже традиционно провели по жилому кварталу Авдеевки. Снаряды взорвались возле жилых домов по улицам Островского и Гагарина. Жертв среди мирных жителей города удалось избежать. Обстоятельства и последствия этого обстрела сейчас выясняются. Также обстрел домов местных жителей вчера был зафиксирован в районе Зайцево. Там НВФ били из крупнокалиберного пулемета.

«До полуночи оккупанты, применяя гранатометы и стрелковое оружие различного калибра, также успели обстрелять наши позиции вблизи Опытного и Невельского. В районе Зайцево они снова били в сторону наших опорных пунктов из вооружения БМП. Таким образом, количество вражеских вооруженных провокаций на этом направлении до конца суток достигло 12-ти», - говорится в сообщении.

На луганском направлении НВФ 18 раз обстреляли позиции подразделений сил АТО. В частности, а в районе Троицкого и Кряковки противник открывал огонь из 120-мм минометов. Вблизи Новотошковского, Катериновки, Трехизбенки, Золотого и Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, возле Новоалександровки НВФ дважды применяли противотанковые ракетные комплексы. А неподалеку Крымского били в сторону позиций ВСУ из вооружения БМП. По оборонным укреплениям сил АТО в районе н.п. Желтое, Лобачево, Новотошковское, Станица Луганская и Малиновое НВФ открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.